29 октября 2025 в 15:19

Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах

Омбудсмен Володарский: лимит на число платных мест в вузах улучшит образование

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ограничение числа платных мест в вузах повысит качество обучения и позволит выпускать более квалифицированных специалистов, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. По его словам, нововведение поможет восполнить потребность государства в конкретных профессиях.

Будет регулирование по направлениям и специальностям, необходимым для государства. Очень многие до сих пор идут на экономику, юриспруденцию. А по выпуску мы видим, что в стране не хватает экономистов и юристов. Люди оканчивают вузы и дальше не идут в профессию, — отметил Володарский.

Он добавил, что эта мера также позволит рациональнее использовать профессорско-преподавательский ресурс. Кроме того, ограничение числа платных мест поможет удержать студентов в регионах.

Правительство России ранее разработало правила для определения лимита платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год. В ноябре 2025 года университетам сообщат информацию о предельном объеме платного приема.

омбудсмены
образование
студенты
вузы
