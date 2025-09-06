Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:41

Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство России разработало правила для определения лимита платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год, сообщается на сайте Минобрнауки РФ. В ноябре текущего года университетам сообщат информацию о предельном объеме платного приема. Высшие учебные заведения смогут адаптировать прогнозные цифры по платному обучению, обосновав свои корректировки.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие ограничений на количество мест для платного обучения негативно сказывается на качестве образования, так как коммерческий прием должен соответствовать ресурсам и возможностям университетов. Платный прием будет регулироваться поэтапно, и только по тем направлениям подготовки, которые попадут в утвержденный перечень. Его еще предстоит разработать.

Количество мест для платного обучения будет определяться межведомственным рабочим органом. В него войдут представители федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений. Перед утверждением этого числа будет проведено согласование.

С 1 сентября 2025 года в России введут новую стипендию президента РФ для студентов особых категорий — 30 тыс. рублей в месяц. Она будет назначаться по результатам конкурса студентам, обучающимся по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.

Минобрнауки
студенты
вузы
места
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.