Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах

Правительство России разработало правила для определения лимита платных мест в вузах на 2026–2027 учебный год, сообщается на сайте Минобрнауки РФ. В ноябре текущего года университетам сообщат информацию о предельном объеме платного приема. Высшие учебные заведения смогут адаптировать прогнозные цифры по платному обучению, обосновав свои корректировки.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствие ограничений на количество мест для платного обучения негативно сказывается на качестве образования, так как коммерческий прием должен соответствовать ресурсам и возможностям университетов. Платный прием будет регулироваться поэтапно, и только по тем направлениям подготовки, которые попадут в утвержденный перечень. Его еще предстоит разработать.

Количество мест для платного обучения будет определяться межведомственным рабочим органом. В него войдут представители федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреждений. Перед утверждением этого числа будет проведено согласование.

С 1 сентября 2025 года в России введут новую стипендию президента РФ для студентов особых категорий — 30 тыс. рублей в месяц. Она будет назначаться по результатам конкурса студентам, обучающимся по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны.