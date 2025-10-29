Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 15:31

Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах

Депутат Смолин: не стоит регулировать платный прием в вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на предоставление платных мест в вузах абитуриентам с низкими баллами ЕГЭ может иметь негативные последствия, рассказал «Ридусу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он считает, что такая инициатива не должна затрагивать специальности, в которых замечен кадровый дефицит.

Министерство верит, что балл ЕГЭ реально показывает качество подготовки специалистов. Согласно последним исследованиям, прямая связь между баллом ЕГЭ и уровнем успеваемости студентов есть только на первом курсе. Чем выше курс, тем меньше связи, — рассказал Смолин.

Депутат рассказал, что сейчас под эти ограничения уже подпал ряд инженерных специальностей. По его мнению, нововведения не должны коснуться технических, педагогических и медицинских направлений.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.

абитуриенты
депутаты
вузы
ЕГЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали разительное отличие между Путиным и Зеленским
Садовод Воронова рассказала, что можно посадить на подоконнике
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.