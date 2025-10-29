Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах Депутат Смолин: не стоит регулировать платный прием в вузы

Запрет на предоставление платных мест в вузах абитуриентам с низкими баллами ЕГЭ может иметь негативные последствия, рассказал «Ридусу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он считает, что такая инициатива не должна затрагивать специальности, в которых замечен кадровый дефицит.

Министерство верит, что балл ЕГЭ реально показывает качество подготовки специалистов. Согласно последним исследованиям, прямая связь между баллом ЕГЭ и уровнем успеваемости студентов есть только на первом курсе. Чем выше курс, тем меньше связи, — рассказал Смолин.

Депутат рассказал, что сейчас под эти ограничения уже подпал ряд инженерных специальностей. По его мнению, нововведения не должны коснуться технических, педагогических и медицинских направлений.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что порядок поступления победителей и призеров школьных олимпиад в вузы в 2026 году нужно скорректировать. По его словам, при зачислении на некоторые специальности доля таких абитуриентов в 2025 году превысила 50%.