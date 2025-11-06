Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:39

Велосипедиста госпитализировали после нападения сотрудника ТЦК

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напал на велосипедиста, передает «Страна.ua». Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами ребер.

На опубликованном видео запечатлен момент, когда сотрудник военкомата Одессы выбегает из микроавтобуса и ударяет велосипедиста в голову. Мужчина падает и ударяется спиной о стену после удара. Сотрудники военкомата затем покидают место происшествия.

Ранее в одной из школ Киева сотрудники территориального центра комплектования задержали учителя физкультуры прямо во время урока. Инцидент произошел на глазах у учеников, которые начали снимать происходящее на видео. Очевидцы утверждают, что администрация учебного заведения запретила распространять эту запись. На видео запечатлено, как трое мужчин, один из которых был в камуфляже, пытались посадить педагога в автомобиль. Учитель активно сопротивлялся.

До этого в Одессе женщина пострадала от газового баллончика, защищая мобилизованного. Инцидент произошел на улице, где ТЦК задерживали мужчину для вручения повестки. На видео видно, как женщина пытается открыть дверь автомобиля ТЦК, после чего ее ослепляет газ, и она закрывает глаза и отходит от машины.

Одесса
ТЦК
мобилизация
нападения
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Слуцкая оценила перспективы Камила Валиевой после возращения в спорт
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.