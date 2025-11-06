Велосипедиста госпитализировали после нападения сотрудника ТЦК

В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напал на велосипедиста, передает «Страна.ua». Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными переломами ребер.

На опубликованном видео запечатлен момент, когда сотрудник военкомата Одессы выбегает из микроавтобуса и ударяет велосипедиста в голову. Мужчина падает и ударяется спиной о стену после удара. Сотрудники военкомата затем покидают место происшествия.

Ранее в одной из школ Киева сотрудники территориального центра комплектования задержали учителя физкультуры прямо во время урока. Инцидент произошел на глазах у учеников, которые начали снимать происходящее на видео. Очевидцы утверждают, что администрация учебного заведения запретила распространять эту запись. На видео запечатлено, как трое мужчин, один из которых был в камуфляже, пытались посадить педагога в автомобиль. Учитель активно сопротивлялся.

До этого в Одессе женщина пострадала от газового баллончика, защищая мобилизованного. Инцидент произошел на улице, где ТЦК задерживали мужчину для вручения повестки. На видео видно, как женщина пытается открыть дверь автомобиля ТЦК, после чего ее ослепляет газ, и она закрывает глаза и отходит от машины.