06 ноября 2025 в 15:19

В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак

Останина: почти 2,5 млн человек пострадали от нападений собак в России

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Почти 2,5 млн россиян пострадали от нападений собак с 2018 года, заявила на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, только за 2024 год от таких инцидентов погибли 27 детей.

У нас 2,4 млн людей стали жертвами покусов собак, 2,5 млн почти. Это только те, кто у нас обратились в полицию, обратились в медицинские организации. <…> Из них 670 тыс. детей стали жертвами покусов собак. Только за 2024 год погибли 27 детей. 27 детей были съедены собаками, — сказала Останина.

Ранее стало известно, что аляскинский маламут опрокинул коляску со спящим младенцем и загрыз его во дворе частного дома в Одинцовском городском округе Подмосковья. Ребенок не выжил, возбуждено уголовное дело.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края. Пес был без намордника, хозяина рядом также не было. В результате пострадавшая после полученных травм была вынуждена обратиться за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

нападения собак
собаки
Госдума
Нина Останина
