06 ноября 2025 в 17:16

Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами

Психолог Родина: за материальными вопросами в отношениях стоят проблемы доверия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В основе материальных вопросов в отношениях часто находятся не деньги, а более глубокие эмоциональные вопросы, в том числе проблемы доверия, рассказала MIR24.TV психолог-консультант и коуч Мария Родина. По ее мнению, помочь партнерам может совместное планирование.

Материальные вопросы — частая причина ссор. Но за ними часто скрываются не деньги, а вопросы власти, контроля и доверия. Один хочет стабильности, другой — свободы. Здесь помогает совместное планирование: открыто обсуждать расходы, цели, приоритеты. Главное — не превращать финансы в инструмент манипуляции, — рассказала Родина.

Она отметила, что часто трудности происходят из-за личных установок, детских травм или страхов. Она посоветовала сначала попробовать разобраться не с партнером, а с самим собой.

Ранее психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, что женщинам, склонным к постоянному контролю мужа и детей, могут помочь дыхательные практики. По ее мнению, такой утренний ритуал позволит снизить уровень кортизола и настроиться на спокойный день.

