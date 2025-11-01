Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:48

Женщинам рассказали, как перестать контролировать мужа и детей

Психолог Куликова-Цай: склонным к контролю женщинам помогут дыхательные практики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщинам, склонным к постоянному контролю мужа и детей, могут помочь дыхательные практики, заявила LIFE.ru психолог Юлия Куликова-Цай. По ее мнению, такой утренний ритуал позволит снизить уровень кортизола и настроиться на спокойный день.

Контроль — маска страха. Отпустите — и семья оживет! Мир не рухнет без вашего надзора — он расцветет от доверия, — обратилась Куликова-Цай.

Эксперт также посоветовала проанализировать свои опасения. По ее словам, одно лишь осознание страха снижает его уровень на 50%. Вдобавок к этому важно поменять формат своего общения и заменить контролирующие вопросы на открытые.

Помимо этого, важно разрешить супругу или детям самостоятельно заниматься чем-то, например, домашними делами. Для начала можно делегировать им 30% задач, добавила специалист.

Ранее психолог Екатерина Булгакова заявила, что жизнь вдали от семьи создает риск ослабления эмоциональной связи. По ее мнению, сохранить отношения помогут частые звонки и общие традиции, например, создание фотоальбомов.

женщины
семьи
отношения
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда
Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.