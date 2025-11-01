Женщинам рассказали, как перестать контролировать мужа и детей Психолог Куликова-Цай: склонным к контролю женщинам помогут дыхательные практики

Женщинам, склонным к постоянному контролю мужа и детей, могут помочь дыхательные практики, заявила LIFE.ru психолог Юлия Куликова-Цай. По ее мнению, такой утренний ритуал позволит снизить уровень кортизола и настроиться на спокойный день.

Контроль — маска страха. Отпустите — и семья оживет! Мир не рухнет без вашего надзора — он расцветет от доверия, — обратилась Куликова-Цай.

Эксперт также посоветовала проанализировать свои опасения. По ее словам, одно лишь осознание страха снижает его уровень на 50%. Вдобавок к этому важно поменять формат своего общения и заменить контролирующие вопросы на открытые.

Помимо этого, важно разрешить супругу или детям самостоятельно заниматься чем-то, например, домашними делами. Для начала можно делегировать им 30% задач, добавила специалист.

