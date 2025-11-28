День матери
28 ноября 2025 в 17:28

Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов

Минюст России включил издание DOXA в реестр иностранных агентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство юстиции РФ опубликовало обновленный перечень иностранных агентов, куда были добавлены новостной портал DOXA и четыре физических лица, включая бывшего заместителя руководителя администрации президента Евгения Савостьянова. Также в список вошли Василина Орлова, Анзор Масхадов и Айгуль Гимранова-Лион.

Согласно данным минюста, все они обвиняются в распространении фейков о решениях российских властей и проводимой госполитике. Ведомство также указывает на их выступления против специальной военной операции на Украине и участие в создании материалов иноагентов.

Все указанные в обновленном перечне физические лица в настоящее время проживают за пределами России. Министерство юстиции подчеркивает, что их деятельность была направлена на подрыв конституционного строя и нарушение территориальной целостности страны.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Оксану Баршеву (известна под псевдонимом Ксения Ларина, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее ищут по уголовной статье.

Прежде в ГСУ СК РФ по Москве сообщали, что против Баршевой возбуждено уголовное дело. Журналистку обвинили в нарушении обязанностей иноагента. По данным следствия, она находится за пределами России.

Россия
Минюст
иноагенты
DOXA
