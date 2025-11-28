Россиян призвали переезжать в один регион На строительном форуме россиян призвали переселяться в Чечню

Представители из разных регионов России уже покупают недвижимость в Чечне, чтобы переселиться туда, заявил NEWS.ru представитель одной из местных строительных компаний Анзор Усторханов на полях Национального инвестиционно-строительного форума, прошедшего в Москве в конце ноября. По его словам, в новом квартале имени Владимира Путина в центре Грозного будут построены и церковь и мечеть.

Основными покупателями квартир и офисов, конечно, являются чеченцы. Но инвестируют также жители Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии-Алании. Есть люди из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Некоторые продают свой бизнес в других регионах и переезжают в Чечню, потому что видят здесь перспективы для себя, — говорит Усторханов.

По его словам, приезжающие в республику видят масштабы строительства и изменения, которые произошли в регионе.

И они покупают здесь жилье и переселяются сюда, потому что Грозный — чистый и безопасный город. Вы можете ходить здесь целыми днями и нигде не увидеть мусора, потому что мы следим за этим. Мы рады другим людям из других регионов. Здесь есть рабочие места, и очень развито предпринимательство, — сказал собеседник портала.

Как сказала NEWS.ru девелопер из Краснодара Натали Абрамова, служащие ее компании переехали в Чечню вместе со своими семьями.

Так делают уже довольно многие. Особенно привлекают безопасность и хороший деловой климат, — сказала Абрамова.

Ранее в Грозном дали квартиру бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата американскому бойцу смешанных единоборств Джону Джонсу, который приехал в Россию для подписания контракта.