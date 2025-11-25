День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 23:02

Экс-чемпион UFC отметил день рождения Адама Кадырова в Грозном

Экс-чемпион UFC Джон Джонс пострелял из РПГ на дне рождения сына Кадырова

Джон Джонс Джон Джонс Фото: Louis Grasse/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-чемпион UFC Джон Джонс посетил Грозный с дружеским визитом по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова и поделился своими впечатлениями в социальной сети Х. Поводом стало празднование 18-летия сына политика Адама.

В рамках насыщенной программы Джонс побывал на стрельбище, где опробовал как стандартные, так и экзотические образцы вооружения. Боец высоко оценил гостеприимство хозяев и чистоту города. Особое впечатление на спортсмена произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Это было потрясающе. Пострелял из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Меня никогда так не кормили, ел как король, — признался боец.

Джонс отметил, что приехал в Россию для подписания важной сделки. Он добавил, что пока не может о ней рассказать, но вскоре может стать частым гостем в стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джон Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях. Кадыров выразил искреннюю благодарность бойцу за визит в республику.

Ранее сообщалось, что Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Боец до этого объявлял о завершении карьеры, но затем вернулся в пул тестирования ради участия в турнире UFC, который планируется провести в Белом доме.

Чечня
Рамзан Кадыров
Адам Кадыров
UFC
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чемпион UFC отметил день рождения Адама Кадырова в Грозном
«Главное — не доверять»: финансист о банках, мошенниках и мифах про деньги
«Он в прошлом»: Ермак оценил план США по урегулированию на Украине
Стаю голубей-киборгов успешно испытали в Москве
«Все в заднице»: Дитер Болен из Modern Talking в красках описал политику ЕС
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Раскрыто, кто мог возглавить делегацию РФ на возможной встрече в Абу-Даби
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.