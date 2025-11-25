Экс-чемпион UFC отметил день рождения Адама Кадырова в Грозном Экс-чемпион UFC Джон Джонс пострелял из РПГ на дне рождения сына Кадырова

Экс-чемпион UFC Джон Джонс посетил Грозный с дружеским визитом по приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова и поделился своими впечатлениями в социальной сети Х. Поводом стало празднование 18-летия сына политика Адама.

В рамках насыщенной программы Джонс побывал на стрельбище, где опробовал как стандартные, так и экзотические образцы вооружения. Боец высоко оценил гостеприимство хозяев и чистоту города. Особое впечатление на спортсмена произвел выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Это было потрясающе. Пострелял из экзотического оружия, больше всего мне понравился РПГ. Меня никогда так не кормили, ел как король, — признался боец.

Джонс отметил, что приехал в Россию для подписания важной сделки. Он добавил, что пока не может о ней рассказать, но вскоре может стать частым гостем в стране.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь высоко оценил заслуги американского спортсмена. Он напомнил, что Джон Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC и одним из немногих, кому покорились титулы сразу в двух весовых категориях. Кадыров выразил искреннюю благодарность бойцу за визит в республику.

Ранее сообщалось, что Джонс стал обладателем квартиры в Грозном. Боец до этого объявлял о завершении карьеры, но затем вернулся в пул тестирования ради участия в турнире UFC, который планируется провести в Белом доме.