Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября

Российские войска зашли в Гуляйполе, утверждают в Верховной раде. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Правда ли это, что известно, как идет наступление на Запорожье 28 ноября?

Как идет штурм Гуляйполя 28 ноября, что известно

Известная своей критикой ВСУ нардеп Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска уже вошли в Гуляйполе (Запорожская область).

«А тем временем россияне уже в Гуляйполе», — написала она в своем Telegram-канале, комментируя продолжение скандала вокруг дела Тимура Миндича — друга и бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского.

Первые сообщения, что Россия штурмует Гуляйполе, появились 23 ноября. Официальный представитель ВСУ и ряд украинских военных Telegram-каналов заявили, что штурмовые действия ВС РФ в районе Гуляйполя якобы удалось «сдержать». Для этого в бой были брошены прибывшие резервы ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что это не так и в город зашли первые штурмовые группы ВС РФ. Русская армия атакует с трех сторон — от Марфополя (на юго-востоке), Зеленого Гая (на востоке) и Ровнополья (на северо-востоке от города).

«Россияне смогли закрепиться, так как группировка ВСУ в Гуляйполе деморализована и недовольна своим командованием. При первом же давлении русских начинают отступать. Деморализация армии усиливается на фоне коррупционного скандала „Миндичгейт“, где все окружение президента воровало миллионы на энергетике, армии, фортификациях и т. д. Солдаты просто отказываются умирать за таких „лидеров нации“», — объявил «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление на Запорожье 28 ноября, что известно

Официально российские власти не заявляли о заходе в Гуляйполе. Так, президент Владимир Путин объявил 27 ноября, что ВС РФ «подошли к городу».

«Группировка „Восток“ проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области, на границе Запорожской и Днепропетровской областей. И идет, повторяю, очень быстрыми темпами. Уже подошли к городишку Гуляйполе, это важный логистический пункт, подошли на 1,5–2 км уже к Гуляйполю. Возьмут они его или нет — они обязательно пойдут дальше», — заявил Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев утверждает, что 33-й отдельный штурмовой полк ВСУ действительно пытался остановить продвижение ВС РФ к Гуляйполю, однако им это не удалось.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Противник получил подкрепления, пытался организовать оборону в полях, но был быстро выбит с северо-восточных окраин. Наши штурмовые группы уже закрепились на улице Набережной и ведут наступление с восточного направления. Оттуда, со стороны Марфополя, организовано стабильное снабжение, что позволяет уверенно продвигаться в сторону центра города», — заявил Лебедев в своем Telegram-канале.

Спикерам ВСУ приходится просто врать об успехах, чтобы на Западе не потеряли окончательно веру в ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По оценкам российских и украинских СМИ, ВСУ в Гуляйполе сейчас в сложном положении, поскольку на юго-восточном направлении от города у украинцев нет ни оборонительных линий, ни объектов, которые можно использовать как укрепления. Кроме того, за Гуляйполем в запорожских степях Украины также нет оборонительных линий.

«Гуляйполе, Орехов и Степногорск являются основными элементами фортификационной линии противника. Их взятие откроет нашей армии оперативный простор для дальнейшего продвижения. За этими рубежами вплоть до города Запорожье у украинских формирований более нет подготовленных оборонительных сооружений подобного масштаба», — заявил депутат заксобрания Запорожской области Степан Кувачев.

«Сражение на Запорожском фронте выходит на финальную стадию», — подытожил украинский Telegram-канал «Резидент».

