28 ноября 2025 в 17:45

В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития

Представитель Минстроя Цечоев: приоритетным является развитие новых территорий

Магомед Цечоев Магомед Цечоев Фото: NEWS.ru
Развитие воссоединенных с Россией регионов является приоритетным для Минстроя, и для этого созданы все условия, заявил NEWS.ru директор департамента координации социально-экономического развития регионов Минстроя РФ Магомед Цечоев на полях Национального инвестиционно-строительного форума, прошедшего в Москве 27 ноября. По его словам, в развитии созданной там свободной экономической зоны могут принять участие не только российские, но и зарубежные компании, зарегистрировавшиеся в качестве юридических лиц в новых регионах.

На всей территории новых регионах у нас создана свободная экономическая зона (СЭЗ), включая 12-мильную морскую зону. Основные районы активной застройки — Мариуполь в ДНР, Донецк, Северодонецк в ЛНР, Мелитополь в Запорожской области и Генически в Херсонской. Но подчеркиваю — меры поддержки и особый режим распространен на всю СЭЗ, — сказал Цечоев.

По его словам, идет и развитие курортно-туристических зон, осуществляется территориальное планирование, определяется потенциал, строятся набережные идет плановая застройка, и нет ограничений на участие в работе инвесторов как из России, так и из-за рубежа.

Ограничений никаких нет. В СЭЗ у нас основное требование — регистрация юридического лица на территории исторических регионов — наших новых субъектов, либо в «материковой» части страны, но с открытием филиала. В приоритете, в том числе, взаимодействие с инвесторами из дружественных стран, — сказал представитель Минстроя РФ.

Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил, что высокая ключевая ставка привела к сокращению доходов крупнейших застройщиков России, и это в свою очередь повысило их интерес к переориентации на субсидируемые субъекты РФ. По его словам, раньше девелоперы не видели выгоды работать в новых регионах.

Минстрой
новые регионы
ДНР
ЛНР
Запорожская область
Херсонская область
Михаил Чернов
М. Чернов
