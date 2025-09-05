Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:34

Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков

Замглавы Минстроя Стасишин: девелоперы массово перешли в субсидированные регионы

Никита Стасишин Никита Стасишин Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

Высокая ключевая ставка привела к сокращению доходов крупнейших застройщиков России, что повысило их интерес к переориентации на субсидируемые регионы, сообщает Readovka.news со ссылкой на слова участника ВЭФ, заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина. По его словам, раньше девелоперы не видели выгоды работать в новых регионах.

Ипотека 2%, земля пока была бесплатная, я думаю, сейчас уже начнем все-таки устраивать аукционы. Проектное финансирование субсидируется до 3%. Улично-дорожная сеть, вся «социалка» строится за счет бюджета, — сказал Стасишин.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что квартиры на первичном рынке России могут подешеветь на 5–8% при снижении ключевой ставки до 16% к концу года. По его словам, рост доступности рыночной ипотеки сместит спрос в сторону вторичного жилья, которое стало заметно дешевле новостроек.

застройщики
жильё
регионы
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный шансонье получил российский паспорт
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.