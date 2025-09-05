Минстрой объяснил влияние ключевой ставки на застройщиков

Высокая ключевая ставка привела к сокращению доходов крупнейших застройщиков России, что повысило их интерес к переориентации на субсидируемые регионы, сообщает Readovka.news со ссылкой на слова участника ВЭФ, заместителя главы Минстроя Никиты Стасишина. По его словам, раньше девелоперы не видели выгоды работать в новых регионах.

Ипотека 2%, земля пока была бесплатная, я думаю, сейчас уже начнем все-таки устраивать аукционы. Проектное финансирование субсидируется до 3%. Улично-дорожная сеть, вся «социалка» строится за счет бюджета, — сказал Стасишин.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что квартиры на первичном рынке России могут подешеветь на 5–8% при снижении ключевой ставки до 16% к концу года. По его словам, рост доступности рыночной ипотеки сместит спрос в сторону вторичного жилья, которое стало заметно дешевле новостроек.