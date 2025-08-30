Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки Эксперт по недвижимости Хусаинов: новостройки могут подешеветь на 8%

Квартиры на первичном рынке России могут подешеветь на 5–8% при снижении ключевой ставки до 16% к концу года, сообщил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он отметил, что рост доступности рыночной ипотеки сместит спрос в сторону вторичного жилья, которое стало заметно дешевле новостроек.

При снижении ключевой ставки до 16% к концу года, мы можем увидеть снижение цен на первичном рынке в районе 5–8%, — отметил Хусаинов.

По словам эксперта, динамика цен будет зависеть от объемов выдачи семейной ипотеки и возможных ограничений по ее использованию. Он также добавил, что застройщики сокращают планы по выводу новых проектов, что может удерживать цены за счет снижения предложения.

Хусаинов также уточнил, что за последние два года разрыв между стоимостью новостроек и готового жилья продолжал увеличиваться. С августа 2023 по август 2024 года «квадрат» на первичном рынке вырос в цене на 14,3%, на вторичном — на 9%. За следующий год рост составил 13,4% и 4,9% соответственно, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма за первые шесть месяцев 2025 года достигла 245 тыс. рублей за один квадратный метр. Этот показатель на 40% выше уровня прошлого года.