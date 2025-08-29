Цены на новостройки в одном российском регионе влетели почти на 50% Средняя стоимость квартир на первичном рынке Крыма выросла на 40% за полгода

Средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Крыма за первые шесть месяцев 2025 года достигла 245 тыс. рублей за один квадратный метр, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса Dataflat.ru. Отмечается, что этот показатель на 40% выше уровня прошлого года.

По словам аналитиков, наибольший рост фиксируется на южном берегу полуострова. Так, в Алуште цены на «первичку» взлетели на 50%, а в Ялте — на 47%. В то же время количество сделок снизилось. За первое полугодие было заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия, то есть на 19% меньше, чем годом ранее.

В Симферополе и пригороде активность покупателей сократилась на 37%, тогда как в Ялте выросла на 53%. Эксперты объяснили рост цен повышенным интересом к региону туристов и инвесторов. В январе–июле Крым посетили 3,74 млн путешественников, почти половина из которых выбрала Южный берег.

В основном покупатели из других регионов России приобретают жилье для отдыха и сдачи в аренду. По мнению участников рынка, с возобновлением авиасообщения недвижимость в республике может подорожать еще на 20%.

Ранее эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев выразил мнение, что в следующем году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12% годовых. По его словам, средние ставки уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать выданные кредиты. Селезнев обратил внимание, что в настоящее время кредитные организации выдают займы в среднем под 21,5% против 25% весной.