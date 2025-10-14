Назван процент новостроек, которые сдаются с задержкой Доля сдаваемого с задержкой жилья в России достигла 42%

По итогам девяти месяцев 2025 года доля сдаваемого с задержкой жилья в России достигла 42%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков портала «ЕРЗ.РФ». При этом относительно аналогичного периода прошлого года показатели выросли на 7%.

Доля многоквартирного жилья, введенного в январе — сентябре с просрочкой, составила 42%. Аналогичный показатель 2024 года составлял 35%, — говорится в сообщении.

Вместе с тем сократился сам срок просрочки сдачи многоквартирного жилья. Так, если в 2024 году он составлял 6,7 месяца, то в 2025-м — уже 5,5 месяца. При этом наибольшие просрочки сдачи новостроек наблюдаются в Дагестане. В среднем срок составляет 48,3 месяца (более четырех лет).

Ранее сообщалось, что объем выданной ипотеки в России снизился на 33,5% за девять месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого. Речь идет о сумме в 2,59 трлн рублей. При этом объем выданной ипотеки в сентябре составил 399,2 млрд рублей, а средний размер выдаваемого кредита в указанном месяце достиг 5 млн рублей (+3,6% к августу 2025-го).