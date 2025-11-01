Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 16:03

Юрист объяснила разницу между процедурами банкротства граждан

Юрист Аличеева: банкротство пройдет без суда при долге меньше 500 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Существует два вида банкротства физлиц — внесудебное и судебное, рассказала в беседе с NEWS.ru адвокат, эксперт по банкротству Екатерина Аличеева. Если сумма долга менее 500 тыс. рублей, можно подать заявление о внесудебном банкротстве через МФЦ, пояснила она.

Это допускается при ряде условий, как пример, одно из таких условий — окончание исполнительного производства из-за отсутствия имущества у должника, сумма долгов должна быть от 25 тыс. до 1 млн рублей. Если долг превышает 500 тыс. рублей, гражданин может обратиться в суд с заявлением о банкротстве, — отметила эксперт.

Она предупредила, что процедуру судебного банкротства будет нельзя осуществить в том случае, если человек при получении кредита указывал заведомо ложные данные или, например, выводил имущество. Если такие факты выявятся, то долги не спишут, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что процедура банкротства регламентируется законом и проходит под контролем финансового управляющего. Должнику придется предоставить много информации, активно участвовать в судебных разбирательствах и не скрывать сведения о своем финансовом положении. Если гражданин официально работает, часть его дохода за вычетом прожиточного минимума будет направляться на погашение долгов.

Ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков сообщил, что средний срок процедуры банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев. Он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

