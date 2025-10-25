Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России Юрист Косаков: срок банкротства в России достигает 48 месяцев

Средний срок банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев, сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. На конференции «Банкротства-2025» ИД «Коммерсант» он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.

Он подчеркнул, что российские банки получили рекордную чистую прибыль в прошлом году — 3,8 трлн рублей. Таким образом, по словам депутата, эта мера не нанесет критического урона банковской системе.

До этого юрист ЕЮС Иван Смирнов напомнил, что приобретенная на вторичном рынке недвижимость может быть изъята у новых собственников через суд. Основанием для этого служит признание сделки купли-продажи недействительной. Он обратил внимание на то, что насторожить покупателя должна слишком низкая цена объекта, частая смена владельцев и другие нестандартные условия сделки.