Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 13:06

Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России

Юрист Косаков: срок банкротства в России достигает 48 месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средний срок банкротства в России сейчас составляет 48 месяцев, сообщил управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. На конференции «Банкротства-2025» ИД «Коммерсант» он пояснил, что такая длительность требует тщательного прогнозирования расходов и разработки стратегии.

Ранее зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин предложил ввести законодательный запрет на конфискацию банками за долги единственного жилья, находящегося в ипотеке. По его словам, данную меру стоит применять в отношении добросовестных заемщиков.

Он подчеркнул, что российские банки получили рекордную чистую прибыль в прошлом году — 3,8 трлн рублей. Таким образом, по словам депутата, эта мера не нанесет критического урона банковской системе.

До этого юрист ЕЮС Иван Смирнов напомнил, что приобретенная на вторичном рынке недвижимость может быть изъята у новых собственников через суд. Основанием для этого служит признание сделки купли-продажи недействительной. Он обратил внимание на то, что насторожить покупателя должна слишком низкая цена объекта, частая смена владельцев и другие нестандартные условия сделки.

финансы
банкротство
деньги
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.