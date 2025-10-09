Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье

Приобретенная на вторичном рынке недвижимость может быть изъята у новых собственников через суд. Основанием для этого служит признание сделки купли-продажи недействительной, рассказал в беседе с РИА Новости юрист ЕЮС Иван Смирнов.

Эксперт выделил несколько ситуаций, когда сделка может быть оспорена. В их числе — доказательства того, что продавец находился под воздействием угроз, насилия или заблуждения, а также случаи признания его недееспособности.

Серьезным основанием является нарушение процедуры регистрации в Росреестре или ущемление прав третьих лиц, включая несовершеннолетних. Насторожить покупателя должна слишком низкая цена объекта, частая смена владельцев и другие нестандартные условия сделки.

Всегда общайтесь с собственником недвижимости лично. Спросите его, почему он продает жилье, где намерен жить, куда планирует потратить деньги. Если внятных ответов нет, а речь спутана, велика вероятность, что продавец находится в измененном состоянии сознания, — предупреждает Смирнов.

Отдельным риском является возможное будущее банкротство продавца, которое невозможно полностью исключить при заключении договора. Юрист настоятельно не рекомендует соглашаться на занижение стоимости квартиры в официальных документах. Тщательная проверка всех обстоятельств сделки и добросовестности продавца помогает минимизировать вероятность последующего оспаривания договора купли-продажи.

