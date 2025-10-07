Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:47

Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве

Риелтор Перескокова: цены на недвижимость в Москве и крупных городах не снизятся

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Цены на недвижимость в Москве и других крупных городах в ближайшее время не снизятся, заявила 360.ru риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, спрос как на новостройки, так и на вторичный рынок остается высоким.

На сегодняшний день говорить о снижении цен в столице и других крупных городах некорректно. Более того, в премиум-сегменте цены продолжают расти, — отметила Перескокова.

Она добавила, что в сегменте новостроек эконом-класса застройщики часто привлекают покупателей скидками, которые маскируют под рассрочку или специальные акции. Таким образом стимулируется спрос в условиях перегретого рынка и завышенных цен на недвижимость.

Ранее риелтор Константин Барсуков заявил, что к концу 2025 года вторичное жилье в Москве может подорожать на 5%. По его словам, сейчас цены остаются на летнем уровне. Эксперт допустил, что рост окажется немного больше, но он вряд ли превысит 10%.

риелторы
Москва
недвижимоcть
цены
