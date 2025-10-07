Риелтор рассказал, когда подорожает вторичное жилье в Москве Риелтор Барсуков: к концу 2025 года в Москве вторичное жилье подорожает на 5%

К концу 2025 года вторичное жилье в Москве может подорожать на 5%, заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, переданным «Ридусом», сейчас цены остаются на летнем уровне. Эксперт допустил, что рост окажется немного больше, но он вряд ли превысит 10%.

Я не исключаю, что в ноябре–декабре вторичное жилье подорожает на 5%. Возможно, рост цен окажется немного больше, но вряд ли он достигнет 10%, — указал Барсуков.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например рассрочкой.