13 августа 2025 в 18:00

Названа причина огромного разрыва цен на новостройки и вторичное жилье

Риелтор Перескокова: на вторичном рынке жилья нет льготных ипотечных программ

Цены на новые квартиры на 80% превышают стоимость вторичного жилья из-за отсутствия льготной ипотеки на вторичном рынке, заявила NEWS.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Как она отметила, субсидированные ипотечные программы действуют только для новостроек.

На сегодняшний день разрыв цен между новостройками и рынком вторичной недвижимости составляет 80%. Это аномально высокий показатель, и он уже сигнализирует о дисбалансе на рынке недвижимости. Первая причина разрыва: новостройки субсидируются застройщиками и банками. Например, ИТ-ипотека, семейная ипотека, дальневосточная ипотека возможны только при покупке новостроек. Вторичный рынок лишен льготных программ, поэтому на вторичном рынке покупателям гораздо сложнее взять ипотеку, так как ставки значительно выше, — ответила Перескокова.

По словам риелтора, у собственников вторичного жилья при продаже нет возможности пользоваться различными маркетинговыми инструментами, например, рассрочкой. Частные продавцы могут только снизить цену, добавила она.

Плюс у застройщиков есть возможность, так сказать, рисовать цену за счет скидок в ипотеке, каких-то маркетинговых предложений, рассрочек, траншевой ипотеки и акционных условий. У продавцов вторичной недвижимости, то есть у частных продавцов, единственный инструмент — это снижение цены, — объяснила Перескокова.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков заявил, что цены на новостройки в России вырастут на 20% осенью. По его словам, аналогичный рост ожидается и на вторичном рынке жилья. Основной причиной подорожания он назвал увеличение спроса, которое спровоцирует снижение ключевой и ипотечной ставок.

