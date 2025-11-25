День матери
25 ноября 2025 в 10:55

Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом

Суд Москвы признал банкротом экс-замминистра обороны России Тимура Иванова

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова, передает РИА Новости. Инстанция также открыла процедуру реализации его имущества.

Суд посчитал обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ на сумму в 228 млн рублей. Из них 175 млн являются основным долгом по кредиту. Реализация имущества открыта без начальной процедуры банкротства в виде реструктуризации долгов. Такой порядок используется, в частности, против лиц, у которых не снята судимость за экономические преступления.

Ранее Иванов признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве, где истцом выступал Промсвязьбанк. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев уточнил, что долг по кредиту бесспорен, поскольку на полученные средства был куплен дом в Раздорах.

Стало известно, что Иванов подтвердил готовность отправиться на СВО. Бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка. Иванов захотел сражаться в составе штурмового подразделения.

Тимур Иванов
Минобороны
суды
банкротство
