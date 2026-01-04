Системы ПВО уничтожили еще семь дронов ВСУ, которые атаковали Москву

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны было нейтрализовано еще семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые атаковали столицу, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. На местах, где обнаружены обломки, сейчас работают специалисты экстренных служб.

Отражена атака еще семи беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в сообщении.

Утром 4 января системы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 42 украинских беспилотника. Над Рязанской и Белгородской областями было уничтожено по 12 и 11 дронов соответственно, над Воронежской областью — шесть. Еще четыре БПЛА были сбиты над Курской областью, аналогичное количество — над Липецкой. В ночь на 4 января российские силы ПВО успешно нейтрализовали еще 90 украинских дронов: 37 из них были уничтожены над Брянской областью, а 22 — над Курской.

До этого, 3 января, семь беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны. На местах их падения также работали экстренные службы.