28 января 2026 в 12:18

Силы ПВО вывели из строя порядка 200 вражеских БПЛА за сутки

Силы ПВО России сбили за сутки 175 беспилотников украинской армии

Фото: МО РФ
Российские войска уничтожили за сутки 175 беспилотников самолетного типа, передает Минобороны РФ. Всего за время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России сбили свыше 111 тыс. БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина. По его информации, ученики не пострадали, на момент атаки они находились в укрытии. По словам губернатора, беспилотники ВСУ дважды за ночь пытались атаковать город. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 10 украинских БПЛА, добавил он.

До этого холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые поставил армии России новейшие системы «Зубр» для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников. Комплексы предназначены для мониторинга и контроля воздушного пространства. Они проводят круглосуточный мониторинг целей, включая малоразмерные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы.

