28 января 2026 в 21:13

«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук

Костомаров вспомнил о своей последней встрече с Линичук

Роман Костомаров Роман Костомаров Фото: NEWS.ru
Олимпийская чемпионка Наталья Линичук по-прежнему в хорошей форме, заявил корреспонденту NEWS.ru фигурист Роман Костомаров на съемках программы «Ледниковый период». Он признался, что встречался с тренером на юбилее у наставника Ильи Авербуха.

Могу только сказать, что она по-прежнему выглядит прекрасно. И мы общались с ней в последний раз на юбилее у Ильи Авербуха, — пояснил Костомаров.

Ранее фигурист рассказал, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой. Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» в воскресенье он исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили его супруга Оксана Домнина и ее партнер Максим Шабалин.

До этого Костомаров опубликовал фото с женой из Сочи. В городе спортсмен ранее проходил восстановление после тяжелейшей болезни, в результате которой ему частично ампутировали ноги и руки.

Также спортсмен заявил, что не против дальше вести программы на телевидении. Он признался, что хорошо себя ощущает в новой роли. Костомаров был ведущим шоу «Работяги».

