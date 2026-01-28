Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества

Ростех начал поставлять в войска новую систему защиты от дронов «Зубр». Что она умеет, насколько надежна, способна ли защитить всю Россию?

Что такое система «Зубр», как борется с БПЛА

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) начал поставки в ВС РФ новых систем ПВО «Зубр», предназначенных для борьбы с малыми беспилотниками противника. Комплексы предназначены для защиты от БПЛА в ближней зоне.

«Система „Зубр“ создана специалистами наших „Высокоточных комплексов“. Она самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями», — заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Сколько именно систем передали российским военным, не уточняется. Комплексы уже начали дежурство по обеспечению защиты объектов инфраструктуры, подчеркнули в Ростехе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Технические характеристики системы «Зубр», чем вооружена

«Зубр» представляет собой четырехколесную оружейную платформу, которую можно перевозить как прицеп.

В состав «Зубра» входит собственная радиолокационная станция, которая обнаруживают как крупные, так и малоразмерные воздушные цели. Автоматическая турель самостоятельно сопровождает дрон, пока оператор не даст команду на уничтожение.

«Птичку — не жалко!» — радуются в Сети новым перспективам борьбы с дронами.

«Зубр» комплектуется четырьмя боевыми модулями, пунктом управления и РЛС. По данным СМИ, система оснащена пулеметами ГШГ-7,62 и ПКТМ и способна обнаруживать цели на расстоянии до 1500 м.

В чем преимущество системы «Зубр», какие нашли недостатки

В соцсетях живо обсуждают перспективы системы «Зубр» в защите российской ключевой инфраструктуры, в том числе достоинства и недостатки ПВО. Так, пользователи обратили внимание, что самонаводящиеся боевые модули из-за конструкции не могут обеспечить сопровождение целей на 360 градусов — будет мешать блок, который находится за пулеметом.

Некоторые обратили внимание, что у России и так есть зенитные самоходные установки (ЗСУ) типа «Шилка», которые очень похожи на «Зубр». Однако у «Шилки» есть свои недостатки.

«В ЗСУ находятся четыре человека, которые окажутся в прямой опасности в случае боя с БПЛА», — отметил пользователь Ученый.

В Сети предложили не недооценивать эффективность «Зубра».

«Смотря как считать. Заменить этого робота — это три расчета по минимум два человека, а то и три, помещение обогреваемое или транспорт для их пребывания, организация питания, туалета. Круглосуточное дежурство, журналы, инструкции обучение, поиск персонала... Жуть», — отметил Paster.

Кроме того, пользователи обратили внимание на малый калибр «Зубра»: пулеметный 7,62 мм вместо 23 мм снарядов автоматической пушки, как у «Шилки». С одной стороны, пулеметные патроны гораздо дешевле, однако расчеты показывают, что для поражения БПЛА требуется большое количество патронов.

«Рассчитывал количество пуль, необходимых для поражения маневрирующего БПЛА типа Mavic. Получилось у меня 4000 патронов за 2 секунды на расстоянии в 1 км, 30 в секунду на расстоянии в 100 метров. Это при абсолютно точном прицеливании. На более крупные цели надо меньше. Т. о. четырехствольная пулеметная установка будет гарантированно сбивать БПЛА на расстояниях до 500 метров, дальше расход боеприпасов становится совсем уж непотребным. При сбивании на расстояниях до 150 метров становится неприемлемо малой защищаемая зона», — указал пользователь Тоже-врач.

