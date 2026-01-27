Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых

Стрелки часов Судного дня показали минимальное за всю историю проекта время до ядерной полуночи, то есть момента уничтожения человечества — 85 секунд (в прошлом году оставалось 89 секунд). С чем связана оценка ученых?

Правда ли, что ядерная угроза стала ближе

Как пишет Reuters, специалисты сослались на агрессивное поведение некоторых стран, ослабление контроля над ядерными вооружениями, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также на опасения по поводу искусственного интеллекта.

«Давние дипломатические договоренности находятся под угрозой или разрушаются, вернулась угроза ядерных испытаний, растет обеспокоенность по поводу распространения ядерного оружия», — заявила гендиректор журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

Кроме того, она указала на сохраняющуюся напряженность в Азии, в том числе на Корейском полуострове. Помимо всего прочего, Белл напомнила о непростой ситуации в Западном полушарии.

28 января 2025 года журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» объявил о переводе стрелок часов Судного дня на одну секунду ближе к ядерной полуночи — 89 секунд, что было ближе, чем когда-либо. В 2023 году символические часы из-за ситуации вокруг Украины были переведены на 10 секунд и показывали 90 секунд до полуночи, в 2024 году ученые не меняли положение стрелок.

В числе факторов, повлиявших на решение о переводе стрелок в прошлом году были названы «наращивание арсеналов ядерными державами <...>, развал договоров о контроле над вооружениями и продолжающиеся конфликты с участием ядерных держав». Кроме того, ученые отметили «недостаточные усилия в борьбе с изменениями климата», а также нехватку мер контроля в области передовых технологий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что перемещение стрелок часов Судного дня ближе к ядерной полуночи свидетельствует о нарастающем напряжении в мире, и для таких опасений есть основания.

«Это же не Запад делает [перевод стрелок], это делают некие ученые, некие организации ученых. Это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире. <...> Поводы для опасений, конечно же, есть», — сказал представитель Кремля.

Что такое часы Судного дня

Часы Судного дня — метафорическая оценка риска глобальной катастрофы. Их придумали в американском журнале «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году. Издание было основано участниками американского Манхэттенского проекта, создавшими первую в мире атомную бомбу. На часах была отражена ядерная угроза человечеству.

Первое время положение стрелки часов определял редактор «Бюллетеня» Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году решения принимает Совет по науке и безопасности, куда входят ученые и эксперты из разных областей. Они консультируются с другими специалистами, в том числе с Советом попечителей, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии.

В 1947 году, когда часы в первый раз были напечатаны на обложке «Бюллетеня», их установили на семь минут до полуночи. Через два года СССР успешно испытал свою ядерную бомбу — часы перевели на 23:57. А в 1953 году стрелку сдвинули еще на минуту ближе к полуночи: США, а вскоре и СССР создали термоядерные бомбы.

В 1962 году случился Карибский кризис, который продлился месяц, поэтому часы не успели перевести. В 1984 году стрелки снова сдвинули на без трех минут полночь: эксперты заключили, что ускоряющаяся гонка вооружений между США и СССР вытесняет все остальные формы диалога. Но уже в 1991-м часы показывали 23:43: Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

С 2007 года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые создает не только ядерное оружие, но и другие технологии. Среди угроз появилось в том числе изменение климата.

