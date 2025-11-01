В Госдуме предупредили Париж о последствиях русофобных заявлений Депутат Журавлев: Европа сама себя загоняет в войну

Европейские политики используют страшилки о возможном нападении России для оправдания внутренних социально-экономических проблем и наращивания военной помощи Украине, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о столкновении с Россией через три-четыре года. По мнению депутата, эта риторика является способом удержать власть и избежать недовольства собственного населения.

У каждого европейского политика есть свой прогноз насчет того, когда на него нападет Россия, и дело здесь вовсе не в уровне его компетенции. Запугивать население необходимо, чтобы объяснить, почему в стране снижаются пенсии и социальные выплаты, а пожертвования в пользу Украины только растут, — отмечает парламентарий.

Политик уверен, что европейские лидеры загнали себя в ловушку, поддерживая русофобию. Он полагает, что такое «пограничное состояние страха и агрессии» может привести к провокациям.

Я уверен, что это пограничное состояние страха и агрессии в конечном итоге приведет к провокациям, которые будут совершены такими же нервными типами, как глава французского Генштаба, и они своими действиями вызовут войну себе на голову, — прогнозирует депутат.

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, заявления Франции о подготовке к войне с Россией не отражают реальных намерений, а служат инструментом для поддержания напряженности и оправдания текущей политики. Он считает, что Европа избегает прямого конфликта с Россией, опасаясь уничтожения.