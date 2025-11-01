Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:10

В Госдуме раскрыли реальные мотивы подготовки ЕС к войне с Россией

Миронов: Париж заявляет о нападении РФ на Европу для поддержания напряженности

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Заявления о подготовке к войне с Россией со стороны Франции не отражают реальных намерений, а служат инструментом для поддержания напряженности, оправдания текущей политики, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В беседе с NEWS.ru политик заявил, что Европа не стремится к прямому конфликту с Россией, опасаясь уничтожения.

Любой Генштаб и министерство обороны всегда рассматривают возможность войны и готовятся к ней – это их работа. Тем более, они обязаны это делать, если политическое руководство страны постоянно говорит об этом и ставит такую задачу. Однако, уверен, о подготовке к реальной войне речь не идет. Потому что во Франции знают, что никаких планов по нападению на Европу у России нет. Как не было их и раньше, — заявил Миронов.

Он полагает, что европейские политики используют мифическую «российскую угрозу» для запугивания обывателей, что является старой тактикой. Политик также отметил, что европейские элиты заинтересованы в эскалации конфликта ради мобилизации резервов и личного обогащения.

Пугать Россией очень удобно — на нее можно списать очень многое, что они и делают все последние годы, неплохо зарабатывая на русофобии. Поэтому, я уверен, закат Европы неизбежен. И он наступит без всякой войны с Россией. Но эта подготовка к отражению «российской агрессии» неизбежно ускорит крах Евросоюза, — заключил политик.

Ранее начальник генерального штаба ВС Франции Фабьен Мандон заявил, что французские военные должны быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией в течение следующих трех–четырех лет. По его мнению, необходимо активизация усилий по перевооружению страны, поскольку Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.

Госдума
Франция
Эммануэль Макрон
мировая война
Сергей Миронов
