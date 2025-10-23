«Через три-четыре года»: во Франции призвали готовиться к конфликту с РФ

Французские военные должны быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией в течение следующих трех-четырех лет, пишет Le Figaro со ссылкой на начальника генерального штаба ВС Франции Фабьена Мандона. Он подчеркнул необходимость активизации усилий по перевооружению страны. По его словам, Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.

Первая задача, которую я поставил вооруженным силам, — быть готовыми к столкновению через три-четыре года, — сказал военачальник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о возможных последствиях в случае отказа от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он выразил надежду на мирное разрешение ситуации, сославшись на недавно достигнутое соглашение между Израилем и ХАМАС. Макрон также подчеркнул, что Франция поддерживает Украину более активно, чем когда-либо, и полностью вовлечена в деятельность так называемой «коалиции желающих».

До этого французский лидер сообщал о готовности 26 государств направить свои военные контингенты на Украину после завершения активных боевых действий. По его словам, еще несколько стран продолжают определять свою позицию по этому вопросу. В состав данной коалиции входят не только европейские государства, но и страны Азии, Тихоокеанского региона, а также Канада.