01 ноября 2025 в 16:09

Невролог объяснила, почему некоторые люди разговаривают во сне

Невролог Суворинова: некоторые люди разговаривают во сне из-за переутомления

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди разговаривают во сне из-за эмоционального или умственного перенапряжения, заявила Pravda.Ru невролог Наталья Суворинова. Она отметила, что это нарушение сна, как правило, связано с врожденными особенностями организма.

Если это происходит время от времени, то ничего страшного в этом нет, лечить или специально что-то делать не нужно. Говорение во сне и лунатизм могут встречаться у одного и того же человека, но одно не перерастает в другое. Это разные проявления нарушений сна, и в целом они не представляют опасности, — объяснила Суворинова.

Врач добавила, что иногда разговоры во сне обусловлены стрессом. В случае если они участились или начали мешать человеку и его близким, лучше посетить специалиста. Он поможет наладить режим сна и при необходимости выпишет препараты.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что дневной сон не нужен тем людям, кто высыпается ночью. По его словам, у каждого человека своя длительность сна, и она формируется в детстве.

