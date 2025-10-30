Больше не нужно стоять у плиты. Быстрые картофельные зразы с сыром — вкусно, просто и необычно

Картофельные зразы — это блюдо, которое у многих ассоциируется с детством и домашним уютом. Но если привычный вариант с мясной начинкой уже стал обыденностью, попробуйте нежную и ароматную версию с сыром. Такие зразы получаются особенно сочными внутри, с золотистой хрустящей корочкой снаружи. Они идеально подходят для быстрого ужина, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой подготовки. А еще это отличный способ разнообразить меню и порадовать близких чем-то новым, но при этом простым и доступным. Подавайте зразы со сметаной или свежими овощами — и наслаждайтесь совершенством вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте массе немного остыть, затем добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Сыр натрите на крупной терке. Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой положите столовую ложку тертого сыра. Аккуратно защипните края, придавая зразам округлую форму. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые зразы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.

