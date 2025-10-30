Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 17:34

Больше не нужно стоять у плиты. Быстрые картофельные зразы с сыром — вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные зразы — это блюдо, которое у многих ассоциируется с детством и домашним уютом. Но если привычный вариант с мясной начинкой уже стал обыденностью, попробуйте нежную и ароматную версию с сыром. Такие зразы получаются особенно сочными внутри, с золотистой хрустящей корочкой снаружи. Они идеально подходят для быстрого ужина, когда хочется чего-то вкусного и сытного без долгой подготовки. А еще это отличный способ разнообразить меню и порадовать близких чем-то новым, но при этом простым и доступным. Подавайте зразы со сметаной или свежими овощами — и наслаждайтесь совершенством вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 3 ст. л. муки, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре без добавления молока или масла. Дайте массе немного остыть, затем добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Сыр натрите на крупной терке. Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой положите столовую ложку тертого сыра. Аккуратно защипните края, придавая зразам округлую форму. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжаривайте зразы на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готовые зразы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Зразы «Ласточкино гнездо» — быстро, сытно и все довольны! Куриные шарики с яйцом — ленивый ужин
Общество
Зразы «Ласточкино гнездо» — быстро, сытно и все довольны! Куриные шарики с яйцом — ленивый ужин
Вкуснее обычных котлет! Мясные зразы с яйцом — проще рецепта не знаю. Получаются очень сочными и вкусными
Общество
Вкуснее обычных котлет! Мясные зразы с яйцом — проще рецепта не знаю. Получаются очень сочными и вкусными
Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой — вкуснейшее блюдо за 10 минут
Общество
Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой — вкуснейшее блюдо за 10 минут
Привезла рецепт из Индии: обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты самые простые, а вкус шикарный
Общество
Привезла рецепт из Индии: обалденные лепешки паратха с картошкой — все ингредиенты самые простые, а вкус шикарный
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
зразы
картошка
рецепты
ужины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.