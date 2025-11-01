Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:04

Прогулка пенсионеров у Монумента Славы закончилась трагедией

В Новосибирске на пенсионеров упало дерево у Монумента Славы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске дерево упало на пенсионеров у Монумента Славы, передает Mash Siberia. Отмечается, что больше всего пострадала пожилая женщина.

По информации авторов, ее вместе с супругом доставили в больницу. Отмечается, что дерево упало в ветреную погоду. В деле разбирается прокуратура, добавили на канале.

Ранее полиция в Выборге Ленинградской области изъяла самодельный револьвер из 90-х у пенсионера. По словам мужчины, оружие ему подарил гендиректор одного из кондитерских предприятий. Помимо револьвера, в доме пенсионера на Пляжевой улице обнаружили 47 патронов. По результатам экспертизы пистолет оказался пригодным для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Каменске-Уральском школьницы избили пожилого мужчину ради интернет-хайпа, снимая нападение на видео. По информации источника, после публикации ролика в Сети одна из участниц заявила, что извиняться не собирается, поскольку у нее «есть крыша». На кадрах видно, как одна из девушек подошла к пенсионеру сзади, начала пинать его по ногам и повалила на землю под смех подруг.

