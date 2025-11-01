Прогулка пенсионеров у Монумента Славы закончилась трагедией В Новосибирске на пенсионеров упало дерево у Монумента Славы

В Новосибирске дерево упало на пенсионеров у Монумента Славы, передает Mash Siberia. Отмечается, что больше всего пострадала пожилая женщина.

По информации авторов, ее вместе с супругом доставили в больницу. Отмечается, что дерево упало в ветреную погоду. В деле разбирается прокуратура, добавили на канале.

