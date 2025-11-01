Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:51

Россиянка продала квартиру и «подарила» мошенникам почти 5 млн рублей

Учитель музыки из Саратова лишилась квартиры и 4,7 млн рублей из-за мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Заводском районе Саратова мошенникам удалось обмануть 62-летнюю учительницу музыки на 4,7 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону. Россиянка продала квартиру и отправила часть средств на указанные аферистами счета.

В сентябре женщина получила звонок от злоумышленников, которые представились «специалистами по обслуживанию домофонов». Они попросили ее продиктовать код из СМС-сообщения. После этого на ее электронную почту пришло письмо, в котором сообщалось о якобы взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги».

Затем россиянке внушили, что она стала подозреваемой в уголовном деле. Чтобы избавиться от подозрений, ей якобы требовалось перевести деньги на «государственный резервный счет». Несмотря на осведомленность о мошеннических схемах, в течение нескольких дней женщина снимала и переводила средства.

После продажи квартиры она не смогла вывести оставшиеся деньги, так как ее банковский счет был заблокирован. По факту инцидента начато уголовное расследование по статье 159 УК РФ, часть 4, которая квалифицирует действия как мошенничество в особо крупном размере.

Ранее жительница Тюмени передала мошенникам 21 млн рублей под предлогом предотвращения спонсирования ВСУ. Злоумышленники, позвонив ей, представились сотрудниками ФСБ, обманули ее и похитили деньги, которые она передала курьеру наличными.

Саратов
мошенники
учителя
аферисты
