Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 09:35

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть выпечка, которая выглядит как ресторанный шедевр, но готовится на удивление просто. Слойки из теста фило — именно тот случай! Их секрет в невероятно тонких, почти прозрачных листах теста, которые после выпечки превращаются в хрустящие воздушные слои. А внутри — сочная начинка из куриного филе со сливками и овощами, которая создает потрясающий контраст с хрустящей оболочкой. Такие слойки хороши тем, что в них минимум теста и максимум начинки, они получаются легкими и изысканными. Это идеальная закуска к праздничному столу или просто вкусный ужин, который поразит ваших близких.

Для приготовления вам понадобится: 8 пластов теста фило, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 помидор, 100 мл сливок 10–20%, соль, перец по вкусу, растительное масло для смазывания. Куриное филе нарежьте мелким кубиком, лук измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу. Влейте сливки, потушите 5 минут, посолите, поперчите. Снимите с огня и добавьте нарезанный мелкими кубиками помидор. Тесто фило разморозьте по инструкции. Каждый пласт смажьте растопленным маслом. В центр выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком или треугольником. Выложите на пергамент, смажьте маслом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Общество
Влюбились в этот рецепт кальмаров — больше никаких салатов: фарширую так и получаю лучший ужин
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Общество
Зачем жарить вермишель на сковороде: готовим шикарное блюдо за 10 минут — ореховый вкус никого не оставит равнодушным
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Общество
Влажность в квартире под контролем: как еловая шишка заменит дорогой гигрометр
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Общество
Два яблока и горстка муки. Пеку нежные гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! Вкусно, просто и необычно
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
рецепты
курица
начинки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменятся кредиты в 2026-2028 годах
Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов
Гоблин не смог исправить бредовую статью о себе в «Википедии»
Шнуров предложил изменить подход к системе образования
Уборщица выиграла суд за внушительное наследство знаменитого бизнесмена
В Финляндии раскрыли способ Трампа привлечь внимание Путина
«Крайняя усталость»: Макрону предсказали падение рекордно низкого рейтинга
Политолог рассказал, когда США смогут возобновить ядерные испытания
Ужин в итальянском ресторане Петербурга едва не привел к выкидышу
На Западе раскрыли, в каком случае Зеленский сразу вылетит в Москву
Более 15 пассажиров оказались в больнице после экстренной посадки самолета
Как пережить расставание с любимым человеком: возвращаем душевный покой
Большинство россиян не будут отмечать Хеллоуин
Шойгу поставил точку в вопросе силового давления на Россию
Подруга Усольцевой сделала шокирующее признание
ЕС оказался на вторых ролях из-за «потепления в отношениях» Китая и США
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме, угрожающей школьникам
Американец похитил королеву красоты и расправился с ней
В Китае восхитились двумя «контратаками» Путина против Запада
Ангарский маньяк предстанет перед судом по делу о двойном убийстве
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.