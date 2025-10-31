Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Есть выпечка, которая выглядит как ресторанный шедевр, но готовится на удивление просто. Слойки из теста фило — именно тот случай! Их секрет в невероятно тонких, почти прозрачных листах теста, которые после выпечки превращаются в хрустящие воздушные слои. А внутри — сочная начинка из куриного филе со сливками и овощами, которая создает потрясающий контраст с хрустящей оболочкой. Такие слойки хороши тем, что в них минимум теста и максимум начинки, они получаются легкими и изысканными. Это идеальная закуска к праздничному столу или просто вкусный ужин, который поразит ваших близких.

Для приготовления вам понадобится: 8 пластов теста фило, 400 г куриного филе, 1 луковица, 1 помидор, 100 мл сливок 10–20%, соль, перец по вкусу, растительное масло для смазывания. Куриное филе нарежьте мелким кубиком, лук измельчите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу. Влейте сливки, потушите 5 минут, посолите, поперчите. Снимите с огня и добавьте нарезанный мелкими кубиками помидор. Тесто фило разморозьте по инструкции. Каждый пласт смажьте растопленным маслом. В центр выложите 1–2 ст. л. начинки. Заверните конвертиком или треугольником. Выложите на пергамент, смажьте маслом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета. Подавайте горячими!

