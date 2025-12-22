Сырный трюк для нереально вкусной курочки — готовлю так и получаю идеальный ужин

Это блюдо — беспроигрышный способ превратить обычное куриное филе в кулинарный хит. Секрет — в двойной панировке: сначала в яйце, а затем в щедрой смеси панировочных сухарей и ароматного пармезана. При жарке сыр плавится, карамелизуется и вместе с сухарями образует невероятно хрустящую, золотистую, почти ореховую на вкус корочку, под которой скрывается идеально сочное и нежное мясо.

Куриное филе (1 большое или 2 маленьких) промываю, обсушиваю. Удаляю пленки и жир. Маленький тонкий кусочек («стрелку») отрезаю — его можно пожарить отдельно. Основную часть филе разрезаю вдоль волокон на 2 более тонкие пласта. При желании их можно слегка отбить через пищевую пленку.

В одну неглубокую тарелку разбиваю яйцо, добавляю щепотку соли и перца, взбиваю вилкой до однородности.

В другую тарелку высыпаю панировочные сухари (150 г) и тертый пармезан (200 г). Тщательно перемешиваю.

Каждый кусочек курицы сначала обваливаю в яйце со всех сторон, давая стечь излишкам. Затем перекладываю в тарелку с сырно-сухарной смесью и хорошенько прижимаю, чтобы панировка плотно и равномерно прилипла со всех сторон.

В сковороде разогреваю растительное масло на среднем огне. Выкладываю панированное филе и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до образования красивой, золотисто-коричневой, хрустящей корочки.

Выкладываю готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подаю горячими с ломтиком лимона, легким овощным салатом или картофельным пюре.

