Не ждите особого случая, готовьте сейчас — салат из яиц: на завтрак, перекус и легкий ужин

Приготовьте бесподобно вкусный и быстрый салат из яиц, который станет вашей палочкой-выручалочкой на завтрак, перекус и легкий ужин. Не ждите особого случая, готовьте сейчас!

Вкус получается ярким и гармоничным: нежные яйца, острый и сочный лук, сладковатый хруст перца и пикантная сливочно-горчичная заправка создают идеальный дуэт. Этот салат можно есть как самостоятельное блюдо или использовать в качестве намазки на свежий хлеб, тосты или крекеры для быстрых и сытных бутербродов.

Вам понадобится: 5 яиц (сварить вкрутую, очистить и нарезать кубиками), пучок зеленого лука (мелко нарезать), 1 красный болгарский перец (очистить от семян и нарезать мелкими кубиками), 3 ст. л. майонеза, 1 ст. л. дижонской или зернистой горчицы, соль, черный перец по вкусу. В салатнице смешайте нарезанные яйца, лук и перец. В отдельной пиале приготовьте заправку, соединив майонез, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, аккуратно перемешайте. Можно подавать сразу, но для лучшего сочетания вкусов дайте ему постоять 10–15 минут.

