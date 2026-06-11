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11 июня 2026 в 05:33

Яичница по-азиатски, жаренная с соевым соусом и чесноком: замена классическому омлету и глазунье

Фото: D-NEWS.ru
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Яйца, приготовленные по-азиатски, получаются невероятно ароматными и сочными. Это блюдо готовится за 10 минут, а по вкусу напоминает сложное ресторанное блюдо. Подходит для быстрого ужина или сытного завтрака.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 1/2 луковицы, 1 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. устричного соуса, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, растительное масло.

Рецепт: яйца разбейте в тарелку, не взбивайте. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте кетчуп, устричный соус, соевый соус, выдавленный чеснок и сахар. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Перелейте яйца на сковороду.

Когда яйца схватятся по краям, аккуратно влейте соус по бокам и сверху. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 3–5 минут до желаемой степени готовности яиц.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить яйца по-азиатски и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее посыпьте его кунжутом и зеленым луком.

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Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
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