Яичница по-азиатски, жаренная с соевым соусом и чесноком: замена классическому омлету и глазунье

Яичница по-азиатски, жаренная с соевым соусом и чесноком: замена классическому омлету и глазунье

Яйца, приготовленные по-азиатски, получаются невероятно ароматными и сочными. Это блюдо готовится за 10 минут, а по вкусу напоминает сложное ресторанное блюдо. Подходит для быстрого ужина или сытного завтрака.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 1/2 луковицы, 1 ст. л. кетчупа, 1 ст. л. устричного соуса, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. сахара, растительное масло.

Рецепт: яйца разбейте в тарелку, не взбивайте. Лук мелко нарежьте. В миске смешайте кетчуп, устричный соус, соевый соус, выдавленный чеснок и сахар. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до золотистого цвета. Перелейте яйца на сковороду.

Когда яйца схватятся по краям, аккуратно влейте соус по бокам и сверху. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 3–5 минут до желаемой степени готовности яиц.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить яйца по-азиатски и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее посыпьте его кунжутом и зеленым луком.

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