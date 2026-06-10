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10 июня 2026 в 12:37

Салат с клубникой, который не стыдно подать и под шашлык

Фото: D-NEWS.ru
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Я никогда не думал, что клубника и огурцы могут быть парой. Но однажды на даче руки сами все смешали — и я понял, что это гениально.

Ингредиенты

Клубника — 120 г, огурец — 2 шт., рукола — 1 горсть, бальзамический винный уксус — 1,5 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я разморозил клубнику. Половину ягод кинул в блендер, влил уксус и взбил в соус — это база всей заправки. Огурец нарезал овощечисткой на длинные полоски, скрутил в роллы и слегка посолил. Оставшуюся клубнику просто разрезал пополам. На тарелку выложил огуречные рулетики, разбросал ягоды, сверху — горсть руколы. Самое сложное — не сожрать все до того, как польешь соусом. Полил, и готово. Легкий, хрустящий, с кисло-сладким ударом — идеально под пиво или просто так.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Никогда бы не подумал, что клубника может дружить с огурцом, но в этом рецепте они спелись. Меня поразило, что салат не кажется водянистым — ломтики остаются упругими, а мята добавляет холодка. Главное — не мельчите ягоды, пусть они чувствуются кусками.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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