Жители города Сумы и его окрестностей остались без электричества, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на главу областной администрации Олега Григорова. Когда его восстановят, не уточнялось.

Свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы, — подчеркнул Григоров.

Глава областной администрации подчеркнул, что больницы и экстренные службы города работают в штатном режиме. В медицинских учреждениях сохранено отопление, вся критическая инфраструктура переводится на резервное питание, добавил чиновник.

Ранее стало известно, что несколько населенных пунктов в Сумской области остались без электричества после повреждений критической инфраструктуры. Украинские журналисты уточнили, что местные службы вели ремонтные работы.

До этого стало известно, что в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.

Также в Минобороны РФ сообщили, что на Харьковском направлении часть украинских военных прекратили сопротивление и сдались в плен после прочтения листовок ВС РФ. Это произошло в районе поселка Тихое Харьковской области, где подразделения 136-й бригады группировки «Север» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта.