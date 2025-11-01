Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 20:54

Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы ПВО Patriot

Военэксперт Рожин: Украина отвела системы ПВО Patriot из аэропорта Жуляны

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские системы ПВО Patriot были отведены из аэропорта Жуляны в Киеве, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его словам, анализ спутниковых снимков за 2023 и 2025 годы показывает, что позиции в воздушной гавани, где ранее размещались зенитные комплексы, теперь пустуют.

Появившиеся недавно изображения за апрель 2025 года показывают, что позиции в аэропорту были покинуты, — написал Рожин.

По его мнению, отвод техники связан с усилением ударов российской армии и сокращением количества боеспособных систем ПВО. Военкор предполагает, что украинское командование вынуждено постоянно перемещать зенитные комплексы из-за нехватки ресурсов и растущей угрозы со стороны российских вооруженных сил.

Ранее в газете The Washington Post сообщили, что американские системы ПВО Patriot не справляются с отражением российских воздушных атак на Украину. Как сообщает издание, это связано с тем, что Россия научилась программировать свои ракеты на маневры уклонения от противоракет. По словам экспертов, для создания эффективного воздушного щита Украине требуются десятки таких комплексов.

аэропорты
Киев
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе посчитали сложным переброски военной техники на Украину
В российском регионе белая медведица с детенышем бродят среди домов
Эксперт выразил надежду на появление новых носителей «Посейдона»
В Сумах и окрестностях пропало электричество
Израиль обвинили в помехах для доставки помощи в Газу
«Смертный приговор Украине»: в США раскрыли план Запада
Роналду-младший забил свой первый гол в сборной Португалии
Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»
В России начали сертификацию нового самолета
Тысячи человек почтили память погибших при обрушении вокзала в Сербии
История об оккультисте в Красном Сулине приняла неожиданный поворот
«Оружие Франкенштейна»: в США испугались превосходства «Посейдона»
В США пообещали не вмешиваться в один из конфликтов на Ближнем Востоке
Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова
Подросток-убийца и белгородский насильник: главные ЧП за день
Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы ПВО Patriot
Белоусов вывел из эллинга тяжелый атомный крейсер «Хабаровск»
Фуру разорвало на части в ДТП с поездом
Сын Наташи Королевой озадачил поклонников переменами во внешности
Стало известно о тюремной работе P. Diddy
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.