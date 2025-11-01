Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы ПВО Patriot

Американские системы ПВО Patriot были отведены из аэропорта Жуляны в Киеве, сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его словам, анализ спутниковых снимков за 2023 и 2025 годы показывает, что позиции в воздушной гавани, где ранее размещались зенитные комплексы, теперь пустуют.

Появившиеся недавно изображения за апрель 2025 года показывают, что позиции в аэропорту были покинуты, — написал Рожин.

По его мнению, отвод техники связан с усилением ударов российской армии и сокращением количества боеспособных систем ПВО. Военкор предполагает, что украинское командование вынуждено постоянно перемещать зенитные комплексы из-за нехватки ресурсов и растущей угрозы со стороны российских вооруженных сил.

Ранее в газете The Washington Post сообщили, что американские системы ПВО Patriot не справляются с отражением российских воздушных атак на Украину. Как сообщает издание, это связано с тем, что Россия научилась программировать свои ракеты на маневры уклонения от противоракет. По словам экспертов, для создания эффективного воздушного щита Украине требуются десятки таких комплексов.