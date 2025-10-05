Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:58

В США признали неэффективность Patriot на Украине

WP: Patriot не справляются с отражением российских атак на Украину

Ракетный комплекс Patriot Ракетный комплекс Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американские системы ПРО Patriot не справляются с отражением российских воздушных атак на Украину, говорится в материале The Washington Post. Как сообщает издание, это связано с тем, что Россия научилась программировать свои ракеты на маневры уклонения от противоракет.

Эксперты, на которых ссылается газета, считают, что для создания эффективного воздушного щита, аналогичного израильскому, Украине требуются десятки таких комплексов. В то же время, как отмечают журналисты, Киев получает лишь единицы. В частности, сообщается, что Израиль предоставил одну установку, а поставка еще нескольких систем от европейских партнеров ожидается позже.

Ранее Financial Times сообщило, что официальные лица на Западе и Украине отметили успешное обхождение российскими баллистическими ракетами зенитно-ракетных комплексов Patriot благодаря усовершенствованным технологиям. Как отмечает источник, удары по объектам производства БПЛА на украинской территории демонстрируют способность ракет РФ «в последние секунды» менять траекторию и уклоняться от перехвата.

