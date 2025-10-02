Россия начала обходить комплексы Patriot с помощью модернизированных ракет

Официальные лица на Западе и Украине отметили, что российские баллистические ракеты эффективно обходят американские зенитно-ракетные комплексы Patriot благодаря усовершенствованным технологиям, передает Financial Times. Как отмечает источник, удары по объектам производства БПЛА на украинской территории демонстрируют способность ракет РФ «в последние секунды» менять траекторию и уклоняться от перехвата.

По данным издания, информация о работе систем Patriot передается Пентагону и компаниям Raytheon и Lockheed Martin для обновления программного обеспечения, однако модернизация не успевает за российскими улучшениями.

В материале говорится, что Украина получила как минимум шесть батарей Patriot с дополнительными компонентами от Норвегии и Германии. Однако поставки перехватчиков замедлились, а российские удары по объектам на Украине продолжаются в преддверии зимы.

Ранее в России успешно испытали личное кинетическое орудие для уничтожения дронов «Изделие 545». Оно позволит бойцам уничтожать беспилотников всех типов на дистанции 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия.