ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, где ЦСКА одержал разгромную победу над «Локомотивом-Кубанью», передает корреспондент NEWS.ru. Армейцы выиграли со счетом 104:64.

В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Мело Тримбл, который набрал 18 очков и сделал три результативные передачи. Каспер Уэйр также внес значительный вклад в победу команды с 13 очками и четырьмя передачами. В «Локомотиве-Кубани» лучшими игроками стали Винс Хантер и Патрик Миллер, каждый из которых набрал по 10 очков.

Армейцы не прерывают своей серии побед в регулярном чемпионате, выиграв уже шестой матч подряд. «Локомотив-Кубань», напротив, потерпел второе поражение за последние четыре игры.

Ранее на арене «Мегаспорт» прошел центральный матч тура Единой лиги ВТБ, в котором действующий чемпион ЦСКА обыграл команду УНИКС. Московские баскетболисты одержали победу со счетом 86:75, обыграв казанских спортсменов.

До этого россиянин Егор Демин во время своего второго матча в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) принес «Бруклину» девять очков, шесть подборов и четыре передачи, однако победу одержал «Кливленд». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 131:124.