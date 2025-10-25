Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:50

Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил

Демин набрал девять очков в матче НБА против «Кливленда»

Егор Демин (в центре) Егор Демин (в центре) Фото: AP/ТАСС

Россиянин Егор Демин во время своего второго матча в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) принес «Бруклину» девять очков, шесть подборов и четыре передачи, однако победу одержал «Кливленд». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 131:124.

Немногим ранее в дебютной игре против «Шарлотт» (136:117) российский защитник набрал 14 очков, пять подборов и две передачи. Этот результат стал наивысшим показателем среди всех российских баскетболистов в дебютных матчах в истории НБА. В воскресенье, 26 октября, «Бруклин» сыграет с «Сан-Антонио», а «Кливленд» 27 октября примет «Милуоки».

До этого бывший игрок НБА, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал отличным дебют в лиге 19-летнего Егора Демина. Он назвал отсутствие стеснения главным достижением в первой игре.

Тем временем главный тренер сербского баскетбольного клуба «Мега» Вуле Авдалович на пресс-конференции после матча с ЦСКА поблагодарил армейцев за теплый прием в Москве. Он отметил, что не увидел никаких проблем и с радостью посоветует специалистам из других коллективов приезжать сюда и играть с российскими командами.

баскетбол
спорт
США
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.