Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил

Россиянин Егор Демин во время своего второго матча в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) принес «Бруклину» девять очков, шесть подборов и четыре передачи, однако победу одержал «Кливленд». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 131:124.

Немногим ранее в дебютной игре против «Шарлотт» (136:117) российский защитник набрал 14 очков, пять подборов и две передачи. Этот результат стал наивысшим показателем среди всех российских баскетболистов в дебютных матчах в истории НБА. В воскресенье, 26 октября, «Бруклин» сыграет с «Сан-Антонио», а «Кливленд» 27 октября примет «Милуоки».

До этого бывший игрок НБА, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал отличным дебют в лиге 19-летнего Егора Демина. Он назвал отсутствие стеснения главным достижением в первой игре.

Тем временем главный тренер сербского баскетбольного клуба «Мега» Вуле Авдалович на пресс-конференции после матча с ЦСКА поблагодарил армейцев за теплый прием в Москве. Он отметил, что не увидел никаких проблем и с радостью посоветует специалистам из других коллективов приезжать сюда и играть с российскими командами.