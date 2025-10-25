Антониус Кливленд (ЦСКА), Пэрис Ли (УНИКС) и Джален Рейнольдс (УНИКС) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Москве

УНИКС впервые потерпел поражение в сезоне Единой лиги ВТБ Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в матче в Москве со счетом 86:75

В Москве на арене «Мегаспорт» прошел центральный матч тура Единой лиги ВТБ, действующий чемпион ЦСКА обыграл команду УНИКС, сообщил корреспондент NEWS.ru. Московские баскетболисты одержали победу со счетом 86:75, обыграв казанских спортсменов.

Для УНИКСа это поражение стало первым в семи матчах. Теперь в лиге не осталось ни одной команды с беспроигрышной серией. Лучшим игроком в составе ЦСКА стал американский защитник Мело Тримбл, он принес команде 25 очков, совершив два подбора, шесть передач, один перехват и две потери. На матче также отличились Ливио Жан-Шарль (15 очков) и Антониус Кливленд (13 очков). В УНИКСе отличились Джален Рейнольдс — 17 очков, Маркус Бингэм (14) и Пэрис Ли (13).

Ранее россиянин Егор Демин во время своего второго матча в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) принес «Бруклину» девять очков, шесть подборов и четыре передачи, однако победу одержал «Кливленд». Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 131:124.