Роналду-младший забил свой первый гол в сборной Португалии

Криштиану Роналду — младший Криштиану Роналду — младший Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF/TASS

Криштиану Роналду — младший, сын известного нападающего сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, дебютировал в молодежной сборной Португалии для игроков до 16 лет, забив свой первый гол, передает «Чемпионат». Спортсмен вышел в стартовом составе и открыл счет.

Сборная Португалии одержала уверенную победу со счетом 3:0. Криштиану Роналду — младший провел на поле 62 минуты.

Ранее сообщалось, что Роналду-младший дебютировал за юношескую сборную Португалии в возрасте 15 лет. В матче против турецкой команды он вышел на поле в самом конце игры и провел на нем всего одну минуту. Матч завершился победой португальской команды со счётом 2:0 и проходил в рамках международного турнира для футболистов не старше 16 лет. Криштиану тренируется в футбольной академии саудовского клуба «Аль-Наср», где играет и его отец.

До этого сообщалось, что Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером с состоянием в $1,4 млрд (114 млрд рублей). Ранее он и Лионель Месси были на одинаковом финансовом уровне, но подписание Роналду контракта с «Аль-Насром» на $200 млн (почти 16,3 млрд рублей) в год изменило ситуацию. В июне соглашение продлили, увеличив общую сумму до более $400 млн (почти 32,6 млрд рублей).

