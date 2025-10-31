Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U16

Криштиану Роналду — младший впервые вышел на поле в составе юношеской сборной Португалии в возрасте 15 лет, передает O Jogo. В матче против команды из Турции атакующий полузащитник вышел на поле в конце игры и провел там всего одну минуту.

Португальская команда одержала победу со счетом 2:0. Матч прошел в рамках международного турнира, который собирает молодых футболистов не старше 16 лет. Криштиану-младший тренируется в футбольной академии саудовского клуба «Аль-Наср», где также играет его отец.

Ранее Криштиану Роналду стал первым футболистом, официально признанным долларовым миллиардером, согласно «Индексу миллиардеров» агентства Bloomberg. Его состояние оценивается в $1,4 млрд (114 млрд рублей). Долгое время Роналду и аргентинец Лионель Месси были на одном финансовом уровне, но ситуация изменилась после 2023 года, когда Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» на сумму около $200 млн (почти 16,3 млрд рублей) в год. В июне соглашение было продлено, и теперь его общая стоимость превышает $400 млн (почти 32,6 млрд рублей).