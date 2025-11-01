Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»

В ходе рабочей поездки министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», сообщили NEWS.ru в Минобороны России. В начале сентября 2025 года корабль был принят в боевой состав ВМФ России после успешного завершения всех ледовых испытаний.

Адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ, проинформировал главу военного ведомства о том, что корабль «Иван Папанин» специально создан для работы в арктических льдах. Этот корабль способен действовать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп Северного флота, что существенно повышает эффективность выполнения задач, поставленных перед ВМФ в арктическом регионе.

В Минобороны также сообщили, что в Северодвинске вывели из эллинга атомную подводную лодку «Хабаровск». В церемонии участвовали Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и представители судостроительной отрасли. Глава оборонного ведомства отметил, что лодка будет защищать морские границы и интересы России. Следующим этапом будут морские испытания, после которых ее примут на вооружение.