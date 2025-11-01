Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
01 ноября 2025 в 21:23

Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»

МО: Белоусов осмотрел головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе рабочей поездки министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», сообщили NEWS.ru в Минобороны России. В начале сентября 2025 года корабль был принят в боевой состав ВМФ России после успешного завершения всех ледовых испытаний.

Адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий ВМФ, проинформировал главу военного ведомства о том, что корабль «Иван Папанин» специально создан для работы в арктических льдах. Этот корабль способен действовать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп Северного флота, что существенно повышает эффективность выполнения задач, поставленных перед ВМФ в арктическом регионе.

В Минобороны также сообщили, что в Северодвинске вывели из эллинга атомную подводную лодку «Хабаровск». В церемонии участвовали Белоусов, главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и представители судостроительной отрасли. Глава оборонного ведомства отметил, что лодка будет защищать морские границы и интересы России. Следующим этапом будут морские испытания, после которых ее примут на вооружение.

Минобороны РФ
корабли
Андрей Белоусов
ВМФ РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе посчитали сложным переброски военной техники на Украину
В российском регионе белая медведица с детенышем бродят среди домов
Эксперт выразил надежду на появление новых носителей «Посейдона»
В Сумах и окрестностях пропало электричество
Израиль обвинили в помехах для доставки помощи в Газу
«Смертный приговор Украине»: в США раскрыли план Запада
Роналду-младший забил свой первый гол в сборной Португалии
Белоусову представили патрульный корабль «Иван Папанин»
В России начали сертификацию нового самолета
Тысячи человек почтили память погибших при обрушении вокзала в Сербии
История об оккультисте в Красном Сулине приняла неожиданный поворот
«Оружие Франкенштейна»: в США испугались превосходства «Посейдона»
В США пообещали не вмешиваться в один из конфликтов на Ближнем Востоке
Критика Киркорова, выкидыш, маленькая пенсия: как живет Галина Стаханова
Подросток-убийца и белгородский насильник: главные ЧП за день
Из аэропорта Жуляны в Киеве отвели системы ПВО Patriot
Белоусов вывел из эллинга тяжелый атомный крейсер «Хабаровск»
Фуру разорвало на части в ДТП с поездом
Сын Наташи Королевой озадачил поклонников переменами во внешности
Стало известно о тюремной работе P. Diddy
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.